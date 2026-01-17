Kayak ve Atçılık Birleşti - Son Dakika
Kayak ve Atçılık Birleşti

17.01.2026 13:09
Kayseri'de Beden Eğitimi Öğretmeni Tuğba Karasu, atın arkasında kayak yaparak iki sporu birleştirdi.

KAYSERİ'de kayak ile atçılık sporunu birleştiren Beden Eğitimi Öğretmeni Tuğba Karasu, kentteki kar yağışı sonrası atın arkasında kayakla kaydı. Karasu, "Atlı kayak, bizim için harika bir deneyimdi. İkisi de uzmanlık alanımdı. İki sporu da çok seviyorum" dedi.

Kayseri, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Yoğun karı fırsat bilen atlı okçuluk spor kulübü üyeleri ve kayak sporcuları, atın arkasında kayak keyfi yaptı. Kayak eğitmenliği ve aynı zamanda atçılıkla ilgilenen 2 çocuk annesi Beden Eğitimi Öğretmeni Tuğba Karasu, iki sporu birleştirdi.

'SÜREKLİ ATIN PEŞİNDESİNİZ'

Yıllardır kayak yaptığını aktaran Tuğba Karasu, "Aynı zamanda ata da biniyorum. İkisini birleştirmek çok güzel bir fikir oldu. Atlı kayak, bizim için harika bir deneyimdi. İkisi de uzmanlık alanımdı. İki sporu da çok seviyorum. Binicilik merkezinin sahibi teşvik etti. Bir atım var. Ona bakıyorlar. Birlikte bunu yapabilir miyiz? dedi. Ben de 'Tamam' dedim ve çok güzel bir tablo ortaya çıktı. Dağdaki kayakla buradaki bir değil tabii ki. Sürekli atın peşindesiniz. Ona bir şey olmasın, sana bir şey olmasın. Üzerindekine bir şey olmasın kaygısı var. Çok farklı ve güzel. Binicilik ve kayak sporunu yapan herkese atlı kayağı tavsiye ediyorum" diye konuştu.

'BU İKİ SPOR DA BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ'

Kafkas Atlı Spor Kulübü işletmecisi Kürşat Emir ise "Bugün güzel 2 sporumuzu birleştirdik. Böyle bir deneyim yaşadık. Herkese tavsiye ediyoruz. Sürekli yaptığımız sporlar olduğu için çok da zorlanmadık ama çok keyifli ve herkesin denemesi gerekiyor. Bu iki spor da zaten birbirinden eğlenceli. İkisini birleştirince çok daha eğlenceli oldu. Bunu deneyimlemek isteyen varsa kulübümüzde ve farklı yerlerde deneyimleyebilirler" dedi.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Etkinlikler, Kayseri, Karasu, Güncel, Son Dakika

