Kayalıklardan dereye düşüp mahsur kaldı - Son Dakika
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Kayalıklardan dereye düşüp mahsur kaldı

16.05.2022 11:00
Kayalıklardan dereye düşüp mahsur kaldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kayalıklarda yürürken dereye düşüp yaralanan piknikçi, mahsur kaldığı alandan kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kayalıklarda yürürken dereye düşüp yaralanan piknikçi, mahsur kaldığı alandan kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz gün Muradiyesarnıç Mahallesi'nde bulunan Suuçtu Şelalesi Tabiat Parkında meydana geldi. Ailesi ile piknik yapmaya gelen Hakan Kurt (24), kayalıklarda yürüdüğü sırada ayağının kayması sonucu dere yatağına düşerek kalça kemiğini kırdı. Yaralanan Kurt, düştüğü yerde mahsur kalınca AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri Hakan Kurt'u mahsur kaldığı bölgeden sedye ile taşıyıp sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kurt, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURSA

Kayalıklardan dereye düşüp mahsur kaldı
Kayalıklardan dereye düşüp mahsur kaldı
Kayalıklardan dereye düşüp mahsur kaldı
Kayalıklardan dereye düşüp mahsur kaldı
Kayalıklardan dereye düşüp mahsur kaldı
Kayalıklardan dereye düşüp mahsur kaldı
Kayalıklardan dereye düşüp mahsur kaldı
Kayalıklardan dereye düşüp mahsur kaldı
Kayalıklardan dereye düşüp mahsur kaldı

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Mustafakemalpaşa, piknik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklardan dereye düşüp mahsur kaldı - Son Dakika


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