Kayalıkta Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan keçi, MAG ekiplerinin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan bir keçi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Yediburunlar bölgesinde kayalık alanda mahsur kalan keçi için Fethiye MAG ekibi harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye 4 kişilik ekip sevk edildi. Ekipler tarafından ipli istasyon kurularak keçiye ulaşılmaya çalışıldığı sırada hayvan ürkerek uçurumdan aşağı atladı. Bunun üzerine aşağıya inen ekipler, yaralı haldeki keçiye ulaşmayı başardı. Yaralı keçi, gerekli müdahalenin ardından sahibine teslim edildi. - MUĞLA