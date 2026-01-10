Kaybolan 17 Yaşındaki Kız Şanlıurfa'da Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kaybolan 17 Yaşındaki Kız Şanlıurfa'da Bulundu

10.01.2026 22:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de kaybolan 17 yaşındaki M.A., Şanlıurfa'da güvenlik güçleri tarafından bulundu.

Mardin'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 17 yaşındaki kız çocuğu Şanlıurfa'da bulundu.

Merkez Artuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden 3 Ocak'ta ayrılan M.A.'nın eve dönmemesi üzerine ailesi, İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.

M.A.'nın bulunması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

Abla Gurbet A., 3 Ocak'ta evden ayrılan kız kardeşinden bir daha haber alamadıklarını söyledi.

Tüm aramalara rağmen kardeşine ulaşamadıklarını dile getiren Gurbet A., "Kardeşim sabah evden çıktı. Evden de hiçbir şey götürmemiş. En kısa zamanda bulunmasını, görenlerin duyanların bizimle ya da ekiplerle iletişime geçmesini istiyoruz." dedi.

Kayıp çocuğun bulunması için polis özel ekip oluşturdu

Valilikten yapılan açıklamada, Artuklu ilçesinde ailesi tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarı yapılan M.A. ile ilgili olarak, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından teknik ve saha çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde M.A.'nın emniyet ekiplerince Şanlıurfa'da bulunarak Mardin'e getirildiği kaydedilen açıklamada, konuya ilişkin adli ve idari sürecin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, M.A.'nın bulunmasına yönelik gösterdikleri özverili ve titiz çalışmalar dolayısıyla Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne ve görev alan özel ekibe teşekkür edildi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güvenlik, Güncel, Mardin, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaybolan 17 Yaşındaki Kız Şanlıurfa'da Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
Trump’tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum Trump'tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

23:10
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe’de Domenico Tedesco rüzgarı
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı
23:01
Ölümden dönen Murat Cemcir’in son hali ortaya çıktı
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
22:32
Tedesco’dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
22:06
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
21:51
Trump’tan İran’a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
21:36
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 23:29:12. #7.11#
SON DAKİKA: Kaybolan 17 Yaşındaki Kız Şanlıurfa'da Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.