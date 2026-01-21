Kaybolan Klima Tamircisi İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
Kaybolan Klima Tamircisi İçin Arama Devam Ediyor

Kaybolan Klima Tamircisi İçin Arama Devam Ediyor
21.01.2026 15:19
Seydikemer'de kaybolan Şakir Şunka için 11. günde arama çalışmaları sürerken, henüz iz bulunamadı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde evden çıktıktan sonra kaybolan, dün aracı terk edilmiş halde bulunan klima tamircisi Şakir Şunka'yı (43) arama çalışmaları 11'inci gününde de sürüyor.

Seydikemer ilçesi Çaykenarı Mahallesi'nde oturan ve klima tamiri yapan Şakir Şunka, 10 Ocak'ta 48 F 6834 plakalı hafif ticari aracıyla evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınları çevrede yaptığı aramada Şunka'ya ulaşamayınca jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Şakir Şunka için arama çalışma başlattı. Şunka'ya ait araç dün Bayır Mahallesi yakınlarındaki Orulca Tepesi mevkisinde terk edilmiş halde bulundu.

150 KİŞİLİK EKİPLE ARAMA

Şakir Şunka'nın bulunması için yaklaşık 150 kişilik ekip oluşturuldu. Dron destekli yürütülen arama çalışmalarına jandarma asayiş ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) üyeleri katıldı.

HENÜZ İZE RASTLANMADI

Havadan dron ve karadan ekiplerle yapılan arama çalışmalarının, aracın bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldığı belirtildi. Aramalar 11'inci gününde sürerken, şu ana kadar Şunka'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı. MAG-AME Lideri Mehmet Ali Polat, "Kayıp kişinin aracı bu bölgede bulundu. Bu nedenle çalışmalarımızı bu noktada yoğunlaştırdık. Kayıp kişiye ulaşmak için ekiplerimizle birlikte arama çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

