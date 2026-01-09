Kaybolan Nuriye Dilmaç'ın Katili Eski Eşi - Son Dakika
Kaybolan Nuriye Dilmaç'ın Katili Eski Eşi

09.01.2026 17:34
Nuriye Dilmaç'ın cesedinin bulunduğu yer belirlendi, eski eşi ve kardeşleri tutuklandı.

İstanbul'da Mart 2024'te kaybolan Nuriye Dilmaç'ın, eski eşi tarafından öldürüldüğü ve cesedinin Şile'de bir hafriyat alanına gömüldüğü ortaya çıkmasının ardından Nuriye Dilmaç'ın cansız bedenini bulmaya yönelik arama çalışmaları sürüyor.

20 Mart 2024 tarihinde Nuriye Dilmaç'ın kaybolması üzerine babası ve kız kardeşi tarafından emniyet ekiplerine kayıp başvurusunda bulunuldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Dilmaç'ın eski eşi D.D. ile eski eşin kardeşleri E.D., Z.D. ve C.D. ile müşterek çocukları E.D. şüpheli olarak dosyaya eklendi.

Şüpheliler ile Nuriye Dilmaç'ın HTS kayıtları üzerinde yapılan incelemelerin ardından soruşturma derinleştirildi. Dosyada şüpheli olarak yer alan ve Nuriye Dilmaç'ın eski eşinden olan çocuğu E.D., ifadesinde itirafçı oldu. Şüpheli E.D., annesi Nuriye Dilmaç'ın eski eşi D.D. tarafından boğularak öldürüldüğünü, cesedin ise Şile'deki bir hafriyat döküm alanına çuval içerisinde gömüldüğünü söyledi.

Bu beyan üzerine şüpheliye yer gösterme işlemi yaptırıldı. Ardından belirlenen hafriyat alanında, kadavra köpekleri eşliğinde arama çalışmaları başlatıldı.

Soruşturma kapsamında savcılıkça ifadeleri alınan 6 şüpheli tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, aralarında Nuriye Dilmaç'ın eski eşi D.D.'nin de bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Ekipler Nuriye Dilmaç'ın cansız bedenine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

