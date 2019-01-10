Son Dakika Haberleri: Kaybolan Parası Bulunup Teslim Edildi

Kaybolan Parası Bulunup Teslim Edildi

28 dakika önce

Sivas'ta bir vatandaşın kaybolan paraları polis tarafından bulunarak teslim edildi.

Kaybolan Parası Bulunup Teslim Edildi, System.String[]
Sivas'ta bir vatandaşın kaybolan paraları polis tarafından bulunarak teslim edildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaş Ulu Cami'de namaz kıldıktan sonra içerisinde 2 bin avro, bin 500 Danimarka kronu ve 40 lirası bulunan cüzdanını kaybetti.

Vatandaşın polis merkezi amirliğine müracaat etmesinin ardından cami civarında çalışma yapan polisler, içerisinde para bulunan cüzdanı bularak sahibine teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:31 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivas Dondu! Havaya Atılan Sıcak Su, Buz Taneciği Olarak Yere Düştü Kurtlar Vadisi Oyuncusu, Dolandırıcılık Çetesinin Lideri Çıktı

İzmir'de Trans Bireyi Vuran Polis Tutuklandı Hastalarının Özel Görüntülerini Gizlice Çekip İnternete Servis Eden Sapık Doktorun İfadesi Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 16:59:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaybolan Parası Bulunup Teslim Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]