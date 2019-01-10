Kayganlaşan Yolda Tır Şarampole Kaydı
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Adıyaman karayolu üzerinde buzlu yolda kayan tır yoldan çıkarak şarampole girdi.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesi Adıyaman karayolu üzerinde buzlu yolda kayan tır yoldan çıkarak şarampole girdi.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Hilmi G., idaresindeki 27 BDD 41 plakalı tır, Yukarı Çöplü köyü girişinde yolun buzlu olması sebebiyle yoldan çıkarak şarampole girdi. ölen ve yaralanın olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:53 Kaynak: İHA
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