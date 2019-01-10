Son Dakika Haberleri: Kayganlaşan Yolda Tır Şarampole Kaydı

Kayganlaşan Yolda Tır Şarampole Kaydı

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Adıyaman karayolu üzerinde buzlu yolda kayan tır yoldan çıkarak şarampole girdi.

Kayganlaşan Yolda Tır Şarampole Kaydı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Adıyaman karayolu üzerinde buzlu yolda kayan tır yoldan çıkarak şarampole girdi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Hilmi G., idaresindeki 27 BDD 41 plakalı tır, Yukarı Çöplü köyü girişinde yolun buzlu olması sebebiyle yoldan çıkarak şarampole girdi. ölen ve yaralanın olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:53 Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa
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