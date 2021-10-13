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Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı - Son Dakika

Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı

13.10.2021 14:12

Tekirdağ'da kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürülen ve daha sonra cesedi parçalara ayrılan Kırgızistan uyruklu Ayat Adsız'ın doğum günü sonrası yaptığı paylaşım üzüntü yarattı. Ayat, 2 gün önce yaptığı son paylaşımında, "İşte 30 yaşıma girdim, zaman ne kadar çabuk geçti. Hayatımın devamı gelecek gibi görünüyordu, çok fazla zamanım olacaktı. Birçok hata yapıldı, gereksiz kelimeler söylendi ama pişman olmayacağım, neden? Ne doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullanmış.

Dün akşam Çerkezköy'ün İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 65 yaşındaki Fehmi A, oğlu evde olmadığı sırada 2 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Fehmi A. eline aldığı bıçakla gelini Ayat A'yı bıçakladı.

CESEDİNİ PARÇALARA AYIRDI

Gelinini parçalara ayıran Fehmi A. cesedin bir kısmını evde çöp kovasına bir kısmını da araba bagajına koydu. Çığlık sesleri üzerine ihbar alan polis ekipleri olay yerine geldi. Fehmi A. suçunu itiraf ederek polis ekiplerine teslim oldu.

Kayınpederi tarafından öldürülüp cesedi parçalara ayrılan genç kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Ne doğru ne yanlış bilmiyorum

"BRİÇOK HATA YAPILDI, GEREKSİZ KELİMELER SÖYLENDİ"

Kırgızistan uyruklu 2 çocuk annesi Ayat Adsız'ın sosyal medyada yaptığı son paylaşım ortaya çıktı. Genç kadının doğum günü için kendi anadiliyle yaptığı paylaşımında, "İşte 30 yaşıma girdim, zaman ne kadar çabuk geçti. Hayatımın devamı gelecek gibi görünüyordu, çok fazla zamanım olacaktı. Birçok hata yapıldı, gereksiz kelimeler söylendi ama pişman olmayacağım, neden? Ne doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyoruz. O gün kendime soracağım: 'Mutlu musun?' Evet, mutluyum. Elbette yanımda annem, babam, erkek kardeşim yok ama onları her zaman hatırlıyorum. Nelerim var. Mutluluğum, neşem, oğullarım. Sevildiğim ve beklediğim ev. Seven koca. Bugün düşünmek istiyorum, 30'una karar vermek istiyorum, şimdi ne olacak? Yaşımızın sayılarla değil, ne kadar hissettiğimizle ölçüldüğünü söylüyorlar. Yaşımı seviyorum. Bu artık çılgın bir gençlik değil, yaşlılık da değil. Gencim, güzelim. Her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum. Yıllar içinde büyüdüm. Artık her şeye ya da neredeyse her şeye dayanabileceğimi hissediyorum. Güçlü ve yetişkin oldum. Karar vermeyi ve sorumluluk almayı öğrendim. Gerçi hala kalbimin derinliklerinde masallara inanan küçük, saf bir kızım. Onlara inanmayı çok istiyorum. Peki ya aşk, aşk? O var, yaşıyor ama başka birçok değer var. Sadece onu ilk sıradan çıkardım. Sırada ne var? Bilemiyorum. Güçlü, bilge, sadece daha iyi olduğuna inanacağımı biliyorum. O zaman 30. yaş günün kutlu olsun" dedi.

İşte o paylaşım:

Kayınpederi tarafından öldürülüp cesedi parçalara ayrılan genç kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı

DOĞUM GÜNÜNDEN 2 GÜN SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

Kırgızistan uyruklu 2 çocuk annesi Ayat Adsız, doğum günü heyecanını yaşarken, 2 gün aranın ardından kayınpederi ile yaşadığı tartışma sonucunda bıçaklanarak öldürüldü.

Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı
Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı

Kırgızistan, Polis, Doğum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı - Son Dakika
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