Kayınvalidesini darbeden damat adliyede - Son Dakika
Üye Girişi

Kayınvalidesini darbeden damat adliyede

10.05.2022 10:51

Samsun'un İlkadım ilçesinden kayınvalidesini darbeden damat gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinden kayınvalidesini darbeden damat gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sağlık çalışanı üç çocuk annesi Duygu İ, 13 yıllık eşi Cüneyit İ. ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Cüneyit İ, Anneler Günü'nde yanında kalan oğlu A.İ'yi bırakmak için eşinin erkek kardeşinin evinin önüne gitti.

Burada Cüneyit İ, karşılaştığı kayınvalidesi Faide M. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cüneyit İ. eşi ve üç çocuğunun önünde kayınvalidesi Faide M'yi darbetti.

Annesini kurtarmaya çalışan Duygu İ. ile Faide M. yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan anne ve kız darp raporu aldı.

Kavga anı ise apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Şikayet üzerine Cüneyit İ. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cüneyit İ. de kayınvalidesinin kendisine saldırdığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğünü belirten, yüzünde ve vücudunda morluklar oluşan Faide M, damadının kendisini öldüresiye darbedip yerlerde sürüklediğini ifade ederek gerekli cezayı almasını istedi.

Kayınvalidesini darbeden damat adliyede
Kayınvalidesini darbeden damat adliyede
Kayınvalidesini darbeden damat adliyede
Kayınvalidesini darbeden damat adliyede

YORUMLAR
500
Gençler sokakta taş ve makasla birbirine girdi! İşte dakikalar süren kavganın görüntüleri Gençler sokakta taş ve makasla birbirine girdi! İşte dakikalar süren kavganın görüntüleri Son dakika haberi... Samsun'da hemzemin geçitte trafik kazası Son dakika haberi... Samsun'da hemzemin geçitte trafik kazası

Anneler Günü, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayınvalidesini darbeden damat adliyede - Son Dakika


Son Dakika
16:03 TFF'nin Trabzonspor kararına Fenerbahçe'den sert açıklama
15:59 Dün tutuklanan Furkan Vakfı Başkanı Kuytul, Patnos Cezaevi'ne sevk edildi! Avukatı: Bu sevk değil sürgün
15:58 Bekçilerin kimlik sorduğu mahalle sakinleri arasında arbede çıktı: İki kişiye 1600'er lira para cezası kesildi
15:53 Sosyal medyada gündem oldu! Kısmeti açılsın diye arkadaşının nişan kurdelesini yedi
15:53 Polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda bombaları getirmekle suçlanan Suriyeli: Bu olay benim üzerime yıkıldı
15:42 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Çolpan, Sanem ile neden ayrı düştü?
15:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: 3 milyar euroya insan ülkesini satar mı, iradesini satar mı?
15:29 Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:20 Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda: Somer kendisini dinlemek istemeyen Türkan'ı tekneye kaçırıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 16:09:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kayınvalidesini darbeden damat adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement