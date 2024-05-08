Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görevi bırakıyor: Kongre tarihi belli oldu

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Saadet Partisi Genel Başkan Karamollaoğlu'nun görevi bırakacağını açıklamasının ardından 30 Haziran'da kongreye gidileceği aktarıldı.

SAĞLIK SORUNLARINI GEREKÇE GÖSTERMİŞTİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle artık genel başkanlık görevini yapamayacağını açıklamıştı. Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun bu açıklamaları sonrasında olağanüstü kongre kararı aldı. Kongrenin Ankara'da 30 Haziran'da tarihinde yapılacağı aktarıldı.

Saadet Partisi'nin son kongresi, 30 Ekim 2022 tarihinde yapılmıştı. Kongrede aday gösterilen Temel Karamollaoğlu genel başkan seçilmişti.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

1941 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Temel Karamollaoğlu, 16, 20 ve 21. dönemlerde milletvekilliği, 1989-1995 yılları arasında Sivas Belediye Başkanlığı, özel sektörde ve kamu kesiminde üst düzey yöneticilik yaptı. Fazilet Partisinin 2001 tarihinde kapatılması üzerine Saadet Partisi'nin kuruluşunda yer alan ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Karamollaoğlu, evli ve 5 çocuk babasıdır.