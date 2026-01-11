Kayıp Alzheimer hastası bulundu - Son Dakika
Kayıp Alzheimer hastası bulundu

11.01.2026 21:09
Konya'da jandarma, kayıp Alzheimer hastası Ziya Erdoğan'ı tek başına bulup ailesine teslim etti.

KONYA'da devriye görevini yapan jandarma ekiplerinin dağlık alanda tek başına gezerken bulduğu, alzheimer hastası ve kayıp olduğu anlaşılan Ziya Erdoğan, "Ayaklarım çamur, aracı batırırım" diye binmek istemedi. Jandarma ekipleri de "Olsun. Bu araba senin" diyerek, aracı bindirdikleri Erdoğan'ı, ailesine teslim etti.

Selçuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 16.00 sıralarında Sızma Mahallesi'nde dağlık alanda devriye görevi yaptığı sırada Ziya Erdoğan'ın tek başına soğuk havada gezdiğini fark etti. Ekipler, Erdoğan'ın yanına yaklaşıp niçin gezdiğini sorup, evine bırakmak istediklerini belirtti.

'AYAKLARIM ÇAMUR'

Bunun üzerine jandarma eşliğinde, ekip aracına bindirilmek istenen Erdoğan, "Ayaklarım çamur" diyerek binmek istemedi. Jandarma ekipleri de "Olsun. Bu araba senin" diyerek, araca bindirdi.

Jandarma personelinin yaptığı araştırmada, Erdoğan hakkında aynı gün ailesi tarafından Bosna Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusu yapıldığını belirlendi. Erdoğan, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.

Haber- Kamera: KONYA,

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.