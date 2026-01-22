Kayıp Alzheimer Hastası Bulundu

Kütahya'da iki gündür kayıp olarak aranan 71 yaşındaki alzheimer hastası yaşlı adam, arazide donmak üzereyken bulundu.

Zafertepe Mahallesi'nde ikamet eden ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan Fahrettin Uçar, Ağaçköy Mahallesi yakınlarında Porsuk Çayı kenarındaki bir tarlada vatandaşlar tarafından fark edildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yarı baygın halde bulunan ve soğuk havadan dolayı donmak üzere olduğu belirlenen Uçar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı adamın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - KÜTAHYA