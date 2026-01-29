Kayıp Çocuk Adana'da Bulundu - Son Dakika
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Kayıp Çocuk Adana'da Bulundu

29.01.2026 17:34
Antalya'dan kaybolan 11 yaşındaki A.B., Adana'da yemek yerken bulundu ve aileye teslim edildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde lavaboya gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve 3 gündür haber alınamayan 11 yaşındaki çocuk Adana'da bulundu.

Aksu ilçesine bağlı Murtuna Mahallesi'nde yaşayan 5. sınıf öğrencisi A.B. (11), 26 Ocak Pazartesi günü ailesiyle birlikte serada çalıştığı sırada annesine lavaboya gideceğini söyleyerek eve gitti. Montunu aldıktan sonra evden ayrılan çocuktan bir daha haber alınamadı. Aile polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin yanı sıra AFAD, Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma Derneği ve vatandaşlar, küçük çocuğun bulunması için bölgede arama çalışma başlattı. Küçük çocuğun evden ayrıldıktan sonra gidiş istikametinde bulunan arazi ve ormanlık alanda ekipler arama çalışması yaptı.

Adana'da kameralara yakalandı

Ekipler, bölgedeki su kuyuları ve ağaçlık alanlarda kayıp çocuğa ait bir iz aradı. Ekiplerin arama çalışması devam ederken, aileyi umutlandıran haber emniyetten geldi. Adana Otogarı'nda kameralara yakalanan küçük çocuk, polis ekipleri tarafından Adana'nın Ceyhan ilçesinde yemek yerken bulundu. A.B., ailesine teslim edilmek üzere Adana İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Baba Utku Biçer, oğlunun Antalya Otogarı'ndan Adana'ya giden bir otobüse bindiğinin belirlendiğini belirterek, dün akşam kendilerine Adana Otogarı'nda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegre edilen Yüz Tanıma Sistemi kameraları tarafından tespit edildiği bilgisinin verildiğini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Adana, Son Dakika

