Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdiği belirlendi - Son Dakika

Çorum'da yaşayan Bekir Güvenç bir hafta önce evinden ayrılarak bir daha dönmedi. Ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan gencin bulunması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kayıp genci arama çalışmaları sürerken, 112 Acil Çağrı merkezini arayan vatandaşlar Kunduzhan Mahallesi 2. Oruç Sokak'ta bulunan boş bir evin çatı katında bir kişinin hareketsiz yattığını ihbar etti.

BİR HAFTADIR KAYIP GENÇ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri yaptıkları incelemede çatıda bulunan elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesedin bir haftadır kayıp olan Bekir Güvenç'e ait olduğu tespit edildi. YEPAŞ ekiplerinin bölgede yaptığı enerji kesintisinin ardından Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çatıdan indirilen gencin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.