Kayıp Kadın için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Kayıp Kadın için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kayıp Kadın için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
24.01.2026 16:22
Samsun'da kaybolan 60 yaşındaki Nimet Serdar'ı bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 gündür haber alınamayan kadının bulunması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Susuz Mahallesi'ndeki evinden 17 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Nimet Serdar'ın (60) ailesi, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Vezirköprü Kaymakamlığı koordinesinde başlatılan arama çalışmalarına, 20 jandarma, 22 asayiş komando, 6 AFAD personeli ile İl Jandarma Komutanlığının arama köpeği ve vatandaşlar destek veriyor.

Arama çalışmalarında henüz Serdar'a ait bulguya ulaşılamadı.

Susuz Mahallesi Muhtarı Kadir Çalışır, Nimet Serdar'ın epilepsi hastası olduğunu belirterek, gören veya bilgisi bulunanların güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Samsun, Güncel

Son Dakika Güncel Kayıp Kadın için Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Kayıp Kadın için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
