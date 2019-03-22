Son Dakika Haberleri: Kayıp Kahveci Cinayete Kurban Gitmiş

Kayıp Kahveci Cinayete Kurban Gitmiş

19 dakika önce

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 18 Şubat'tan beri kayıp olarak aranan kahvecinin cesedi, şüpheli 2 kardeşin cinayeti itiraf etmesiyle derede bulundu.

Kayıp Kahveci Cinayete Kurban Gitmiş, System.String[]
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 18 Şubat'tan beri kayıp olarak aranan kahvecinin cesedi, şüpheli 2 kardeşin cinayeti itiraf etmesiyle derede bulundu.

Bir ayı aşkın süredir haber alınamayan Mevlüt Özcan için yakınlarının başvurusuyla soruşturma başlatıldı. Polis yaptığı çalışmalarda, Özcan'ın en son birlikte görüldüğü A.K. ve M.K. kardeşleri gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar, sorgularında aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden konuşmak için Mevlüt Özcan'ı araçlarına aldıklarını, daha sonra çıkan tartışma sonucu başına 3 el ateş ederek öldürdüklerini söyledi. Şüpheli kardeşler, cinayeti işledikten sonra cesedi Alaybeyi ve Camili köyleri arasındaki dereye attıklarını söylemesi üzerine polis, belirtilen yerde yaptığı aramada Mevlüt Özcan'ın cesedini buldu.

Özcan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:06 Kaynak: İHA

İmamoğlu, Mevlüt Özcan, Adana, 3. Sayfa
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