Kayıp Melek A. Şanlıurfa\'da Bulundu

MARDİN'de 3 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Melek A. (17), polis ekiplerinin çalışmasıyla Şanlıurfa'da bulundu.

Artuklu ilçesinde ailesiyle yaşayan Melek A., 3 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Ailesi kendi imkanlarıyla kızlarına ulaşamayınca, 4 Ocak'ta polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekiplerin arama çalışmasıyla Melek, Şanlıurfa'da bulunarak, Mardin'e getirildi.

'ÖZEL EKİP KURULDU'

Valilik'ten yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, "04 Ocak 2026 tarihinde, ilimiz Artuklu ilçesinde ailesi tarafından İl Emniyet Müdürlüğümüze kayıp ihbarı yapılan M.A. (17) ile ilgili olarak, Mardin İl Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından teknik ve saha çalışmaları titizlikle yürütülmüştür. Yapılan çalışmalar neticesinde M.A., emniyet ekiplerimizce Şanlıurfa ilinde bulunarak ilimize getirilmiş olup, konuya ilişkin adli ve idari süreç devam etmektedir. M.A.'nın bulunmasına yönelik gösterdikleri özverili ve titiz çalışmalar dolayısıyla Mardin İl Emniyet Müdürlüğümüze ve görev alan özel ekibimize teşekkür ederiz" denildi.