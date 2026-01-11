Kayıp Melek Ayhan Bulundu

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin'in Artuklu ilçesinde 4 Ocak'ta kayıp olduğu ihbarında bulunulan 17 yaşındaki Melek Ayhan, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından Şanlıurfa'da bulunarak, Mardin'e getirildi. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 4 Ocak'ta ailesi tarafından kayıp olduğu yönünde başvuruda bulunulan 17 yaşındaki Melek Ayhan'ı arayan Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları sonuç verdi.

Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen teknik ve saha çalışmaları kapsamında, kayıp genç kızın Şanlıurfa'da bulunduğu belirlendi. Genç kız, polisler tarafından Mardin'e getirildi.

Olaya ilişkin adli soruşturma sürüyor.