Kayıp üniversite öğrencisi intihar etmeden önce duvar dibine oturup ağlamış - Son Dakika
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Kayıp üniversite öğrencisi intihar etmeden önce duvar dibine oturup ağlamış

07.04.2022 16:21

Sarıyer'de kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu. genci intihar etmeden önce gören görgü tanığı, ''Ben onu duvar dibinde ağlarken gördüm. Ağladı ağladı, kendi kendine konuştu. Sonra ormana gitti'' dedi.

Sarıyer'de kaldığı, Bahçeköy Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'ndan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Hamit Egemen'in cansız bedeni ormanda bulunmuştu. Cansız bedeninin yanında av tüfeği bulunan gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyordu.

İNTERNETTEN URGAN SİPARİŞİ VERMİŞ

Müge Anlı bugünkü canlı yayında talihsiz gencin av tüfeği ile intihar ettiğini açıkladı. Egemen'in namluyu çenesine dayayıp tetiğe bastığı saptandı. Baba Arif Egemen bir gün önceki canlı yayında oğlunun kredi kartı ekstresini incelediğini, Hamit Egemen'in Eminönü'nde av malzemeleri satan bir iş yerinden alışveriş yaptığını söylemişti. Gencin, 30 Mart'ta da internetten urgan sipariş ettiği kaydedildi.

Kayıp üniversite öğrencisi ormanda ölü bulunmuştu! İntihar etmeden önce duvar dibine oturup ağlamış

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI: DUVARIN DİBİNDE AĞLARKEN GÖRDÜM

Bununla birlikte 20 yaşındaki genci son görenlerden biri olan görgü tanığı kadın, ''Ben onu duvar dibinde ağlarken gördüm. Ağladı ağladı, kendi kendine konuştu. Sonra ormana gitti'' ifadelerini kullandı.

YURTTAN ÇIKIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hamit Egemen'in kaldığı yurttan son çıktığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Egemen'in turnikelerden geçerek dışarı çıktığı görülüyor.

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Son Dakika 3. Sayfa Kayıp üniversite öğrencisi intihar etmeden önce duvar dibine oturup ağlamış - Son Dakika


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