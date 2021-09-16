Kaymakam Akça'dan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Kilis'in Musabeyli ilçe Kaymakamı Eşref Akça, ilçe ve köylerindeki şehit aileleri ile bir araya geliyor.

Kısa süre önce göreve başlayan Musabeyli Kaymakamı Eşref Akça, Musabeyli merkezde ikamet eden Şehit Havacı Er Recep Taşcı'nın ailesini ziyaret ettikten sonra Ağcakent Köyünde ikamet eden Şehit jandarma Mustafa Demir ile bir araya geldi.

Şehit aileleri ile sohbet eden Kaymakam Akça, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade etti. - KİLİS