Kaymakam Akpay köyleri tanıyor - Son Dakika

Çorum'un Osmancık ilçesinde geçtiğimiz aylarda göreve başlayan kaymakam Ayhan Akpay, köy ziyaretlerine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kaymakamlar Kararnamesi ile Temmuz ayında Osmancık Kaymakamlığı'na atanan Ayhan Akpay, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Göreve geldiği günden bu tarafa Korona virüs (Covid-19) denetimleri gerçekleştiren, esnaf ziyaretleri yapan kaymakam Ayhan Akpay fırsat buldukça köy ziyaretlerinde de bulunuyor.

Kaymakam Akpay, ziyaretler kapsamında Gecek, Sütlüce, Çampınar, Akören, Yenidanişment, Danişment, Güneşören, Tekmen, Belkavak köylerini ziyaret edip bir taraftan köyleri tanırken, diğer taratan köylerde yaşanan sorun ve talepleri yerinde tespit etme fırsatı buluyor.

Köylerde yapılan çalışmalar hakkında köy muhtarlarından bilgi alan Kaymakam Akpay, çalışmaları yerinde incelerken, gösterilen misafirperverlikten dolayı vatandaşlara da teşekkür etti. - ÇORUM