Kaymakam Arıkan\'dan Jandarmaya Moral Ziyareti

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, beraberindeki heyetle birlikte çığ bölgesinde yürütülen inceleme ve planlama çalışmalarının ardından Başbağlar köyüne geçerek Başbağlar Karakolu'nu ziyaret etti.
Kaymakam Arıkan, karakolda görev yapan jandarma personeliyle bir araya gelerek zorlu kış şartlarında fedakarca görev yapan personele moral verdi. Ziyarette, bölgede yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaymakam Arıkan, görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren jandarma personeline çalışmalarında başarılar diledi. - ERZİNCAN
