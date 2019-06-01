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Kaymakam Atak trafik uygulamasına katıldı

1 saat önce

Selendi Kaymakamı Can Atak, bayram öncesi trafik denetimi yapan ekiplere eşlik ederek sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak broşür dağıttı.

Kaymakam Atak trafik uygulamasına katıldı, System.String[]
Selendi Kaymakamı Can Atak, bayram öncesi trafik denetimi yapan ekiplere eşlik ederek sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak broşür dağıttı. Hem trafik polisi hem de jandarma trafik ekiplerinin denetimlerine eşlik eden ve özellikle emniyet kemeri üzerinde önemle duran Kaymakam Atak sürücülerin bayramlarını da kutladı.

Selendi İlçe Emniyet Amirliği Ekiplerince Selendi girişinde, daha sonra da Jandarma Trafik timleri ile birlikte Yıldız Mahallesi mevkiinde uygulama yapan Kaymakam Can Atak, sürücü ve yolcularla sohbet ederek, trafik ekiplerince hazırlanan broşürlerden dağıttı.

Sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve bayram süresince dikkatli olmaları konusunda uyaran Kaymakam Atak, "Bayram tatili süresince trafik tedbirlerinin yerinde denetlenmesi ve yaşanabilecek sıkıntılara anında müdahale edilebilmesi amacıyla özellikle kazaların yoğun olduğu yerlerde yetkililerimiz yerinde incelemelerde bulunarak denetimler gerçekleştirecek. Araç kullanan şoförlerin kural ihlali yapmamaları, sürücü ve yolcuları seyahat süresince emniyet kemeri takmaları konusunda uyaracaklar. Bugün Selendi ilçemizde trafik denetimi yapıyoruz. Trafik kurallarına uymayan sürücülere ilgili idari işlemleri yapıyoruz. Trafik kurallarına uyan sürücülere tekrar kuralları hatırlıyoruz. Kendilerinin bayramlarını şimdiden kutluyoruz. 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi kapsamında Selendi ilçemizde gerekli trafik güvenlik tedbirlerini jandarma ve polis ekiplerimizle birlikte alıyoruz." dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:37 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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