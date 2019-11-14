Son Dakika Haberleri: Kaymakam Çelik muhtarlarla buluştu
Son Dakika Güncel Kaymakam Çelik muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Kaymakam Çelik muhtarlarla buluştu

6 saat önce

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Çelik muhtarlarla buluştu, System.String[]

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Merzifon Müftülüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Çelik, muhtarların ülkenin en ücra köşelerine hizmet götürülmesinde önemli rol üstlendiğini söyledi.

Muhtarlarla sadece toplantılarda değil, her ortamda ve her zaman görüştüklerini dile getiren Çelik, "Halkın huzur ve güven içinde hayatını sürdürmesi ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması adına çok dikkatli olmalıyız. Sorunların çözümünde muhtarlarla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.

Muhtarların istek ve sorunlarını dinleyen Çelik, toplantı sonunda muhtarlara teşekkür ederek sorunların giderilmesi için gerekenlerin yapılmasının takipçisi olacağını kaydetti.

Merzifon, Taşova, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji, Ankara ve İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta çözüm için sergilenen çabalar maalesef Güney'de karşılık bulmadı Son dakika: Tutuklanan Ahmet Altan'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:23:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Çelik muhtarlarla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]