Son Dakika Haberleri: Kaymakam Dalmış'a Ziyaretler

Kaymakam Dalmış'a Ziyaretler

30 dakika önce

Derbent ilçesinde, ilkokul öğrencileri okullarına verdiği destekten dolayı İlçe Kaymakamı Fatmagül Dalmış'ı ziyaret etti.

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Derbent ilçesinde, ilkokul öğrencileri okullarına verdiği destekten dolayı İlçe Kaymakamı Fatmagül Dalmış'ı ziyaret etti.

Derbent'te Mülayim ilkokulunda öğrenim gören bir grup öğrenci, okulları adına Derbent Kaymakamlığı'nı ziyaret etti.

Öğrenciler, makam kapılarını kendilerine açan Kaymakam Dalmış'a çiçek takdim ederek, okullarının gerçekleştirilen tadilatı ve temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasındaki destek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür etti.

Öğrenciler, ayrıca Kaymakam Dalmış'a arkadaşlarının yazmış olduğu teşekkür mektuplarını da iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Dalmış, öğrencilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, eğitim hayatlarında başarı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:21 Kaynak: AA

Derbent, Güncel
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