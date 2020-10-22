Kaymakam Güven'den öğrencilere ziyaret - Son Dakika

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, ilçeye bağlı Yayla Mahallesi'ndeki öğrencileri ziyaret etti.

Kaymakam Güven, Yayla İlkokulu'ndaki öğrencilere, kitap dağıttı.

Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Güven, daha sonra okuldan ayrıldı.

Güven ve beraberindeki Belediye Başkanı Tahir Saklı, Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık ve Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, Yayla Mahallesi'ndeki vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerilerini dinledi.