Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kaçmaz'dan Ev Ziyareti

Kaymakam Kaçmaz'dan Ev Ziyareti

52 dakika önce

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, maddi durumu elvermeyen yaşlı ve kimsesiz aileleri evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Kaçmaz'dan Ev Ziyareti, System.String[]
Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, maddi durumu elvermeyen yaşlı ve kimsesiz aileleri evlerinde ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç ile birlikte Yeni Mahallesi'ndeki maddi durumu elvermeyen kimsesiz, yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerin evlerini ziyaret eden Kaymakam Kaçmaz, sorun ve sıkıntılarını dinledi. Ziyaretleriyle ilgili açıklamada bulunan Kaçmaz, "İlçemizin Yeni Mahallesi'nde ikamet eden ve maddi durumu elvermeyen kimsesiz ailelerimize ve hastalarımıza birer ziyaret gerçekleştirdik. Maddi olarak sıkıntılarının olup olmadığını kendilerinden dinledik. Hastalar için tedavilerinin yapılması yönünde elimizden gelebilecek her türlü imkanlarla kendilerine destek olacağımızı ifade ettik. Maddi durumu elvermeyen vatandaşlarımızı da evlerinde dinledik. Devletimizin imkanlarının elverdiği ölçüde kendilerine yardımcı olacağımızı ifade ettik" dedi.

Haneleri ziyaret edilen vatandaşlar adına bir açıklama yapan Yeni Mahalle Muhtarı Ziyaeddin Bektaş ise, "Kaymakamımız ve emniyet müdürümüz bugün mahallemizde hanelere gerekli ziyaretleri yaptı. Özellikle hastalarımız ve yaşlılarımız, yapılan bu ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını dile getirdiler. Mahallelim adına Kaymakam Erkan Kaçmaz Beye teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaymakam Kaçmaz, maddi durumu elvermeyen ailelere ve hastalara gıda paketi, çocuklara ise oyuncak dağıttı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:22 Kaynak: İHA

İbrahim Ataç, Varto, Muş, Güncel
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