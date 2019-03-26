Kaymakam Özadalı Üreticilerle Buluştu
1 saat önce
Sason Kaymakam Abdullah Özadalı üreticilerle toplantı yaptı.
Sason
Kaymakam Abdullah Özadalı üreticilerle toplantı yaptı.
Özadalı kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıda, 2019 yılında çilek ve koza üretimini arttırmaya yönelik yapılacak çalışmaları ele alacaklarını belirterek, "Kurulacak 4 yeni çiftlikle daha fazla koza ve çilek üretimi yapılacak." dedi.
Toplantıya Özdalı'nın yanı sıra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eyüp
Aktaş, Sason Meslek Yüksek Okulu Müdürü Hakan Karakaya
ile İpek Böceği Yetiştiriciler Derneği üyeleri ve çilek üreticileri katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:55 Kaynak: AA
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