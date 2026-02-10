Kaymakam Topsakaloğlu'ndan Esnaf Odası'na Ziyaret - Son Dakika
Kaymakam Topsakaloğlu'ndan Esnaf Odası'na Ziyaret

10.02.2026 18:07
Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, Esnaf Odası Başkanı Martin'e ziyarette bulunarak başarılar diledi.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, görevine yeniden seçilen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Abdulgani Martin'e ziyarette bulundu.

Topsakaloğlu, ziyaretinde Martin ve yönetimine başarılar diledi.

Görüşmede, ilçedeki esnaf ve sanatkarların durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile yerel ticaretin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Martin, destekleri için Topsakaloğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA

