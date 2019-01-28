Kaymakam Üçer'den Ev Ziyaretleri
1 saat önce
Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Sosyal Destek Tokat projesi kapsamında ziyaretlerde bulundu.
Turhal
Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer
, Sosyal Destek Tokat
projesi kapsamında ziyaretlerde bulundu.
Üçer, Vali Ozan Balcı
'nın öncülüğünde başlatılan "Sosyal Destek Tokat" projesi kapsamında Gaziosmanpaşa
Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Tan
, Boyacılar Mahallesi'nde yaşayan Sati Telli ve Cumhuriyet Mahallesi
'nde oturan Şenay Öncül ve Yurdagül Sevim'i evlerinde ziyaret etti.
Üçer, sosyal devlet anlayışı kapsamında vatandaşların birçok ihtiyacının karşılandığını belirterek, "Bizler de gönül ve dua almak, vatandaşımızın hal ve hatırını sormak için ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Ziyaretlerimiz sayesinde vatandaşlarımızla buluşarak onları dinleme fırsatı buluyoruz. Bu vesileyle hem ailelerin eksiklerini tespit ediyor hem de isteklerini öğrenip gereğini yapıyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:37 Kaynak: AA
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