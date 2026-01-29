Kaymakam Ünal Köyleri Ziyaret Etti

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Kaymakam Fatih Rüştü Ünal, köy ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ünal, beraberinde ilgili kurum müdürleriyle ilçeye bağlı Çalpınar ve Zaim köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Ünal, köy muhtarlarında da çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ünal, vatandaşların taleplerinin en kısa sürede gerçekleştirilmesi için yetkililere talimat verdi.