Kaymakam Vekili Arabacı'dan Sporculara Hediye
1 saat önce
Hamamözü Kaymakam Vekili Mehmet Deniz Arabacı, güreş müsabakalarında başarılı olan sporculara çeşitli hediyeler verdi.
Hamamözü
Kaymakam Vekili Mehmet Deniz
Arabacı, güreş müsabakalarında başarılı olan sporculara çeşitli hediyeler verdi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde spor salonunda antrenman yapan güreşçileri ziyaret eden Arabacı, İlçe Müdürü Ömer Özdemir ve antrenör Murat Kambur'dan çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.
Her branşta spora önem verdiklerini dile getiren Arabacı, daha iyi başarılar elde edilmesi için kaymakamlık olarak gerekeni yaptıklarını söyledi.
Arabacı, "Ülkemiz genelinde ve dünya çapında yapılan müsabakalara katılarak dereceler elde eden sporcu kardeşlerimizi kutluyorum. Aldıkları derecelerle bizleri çok mutlu ettiler. İlçemizi temsil eden kardeşlerime başarılar diliyorum." dedi.
Arabacı, öğrencilerin yetiştirilmesinde katkısı bulunan Özdemir ile Kambur'a teşekkür ederek, güreşçilere çeşitli hediyeler verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:31 Kaynak: AA
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