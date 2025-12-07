Kaynarca\'da Merdiven Kazası: 62 Yaşındaki Adam Yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde dengesini kaybederek evinin merdiveninden düşen şahıs yaralandı.

Birlik Mahallesi'nde yaşayan A.G. (62), evinin birinci katındaki merdivenlerde dengesini kaybederek düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine oadrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.G., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAKARYA