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Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirve mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Erkiletspor'u 4-1 gibi farklı bir skor ile geçen Anadolu Yıldızları, şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirve mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Erkiletspor'u 4-1 gibi farklı bir skor ile geçen Anadolu Yıldızları, şampiyonluk iddiasını sürdürdü.


Stat Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Volkan Oğuz xx, Metehan Berat Turgut xx, Barışcan Ateş xxx


Anadolu Yıldızları: Talha Gürsoy xxx, Oğuzhan Şimşek xxx, Samet Atsız xxx, Mustafa Oktay xxx, Ali Yıldız xxx, Emre Şahin xxx, Eray Yazılıtaş ***, Mustafa Yılmaz ***, Karahan Hamurcu ***( Dk. 85 Hasan Dalkılıç x), Murat Aydın xxx ( Dk. 88 Samet Bulut x), Berat Aydemir xxx ( Dk. 88 Baran Ayar x)


Erkiletspor: Osman Gündoğdu x, Hüseyin Yalçın x, Bahadır Sarıçiçek x, Murat Dal xx, Osman Sönmez x ( Dk. 73 Eren Yurdakon x), Ömer Kaya x, Bekir Arslan x, Murat Atasever x, Yasin Dağdelen x, Okan Ateş x, Nurettin Murat x


Goller: Murat Dal Dk. 60 ( Erkiletspor), Mustafa Yılmaz Dk. 43, 50 ve 75, Karahan Hamurcu Dk. 65 ( Anadolu Yıldızları )


Kırmızı Kart: Bekir Arslan Dk. 82 ( Erkiletspor ) - KAYSERİ

Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:19 Kaynak: İHA
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