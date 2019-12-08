Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirve mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Erkiletspor'u 4-1 gibi farklı bir skor ile geçen Anadolu Yıldızları, şampiyonluk iddiasını sürdürdü.



Stat Argıncık 1 Nolu Saha



Hakemler: Volkan Oğuz xx, Metehan Berat Turgut xx, Barışcan Ateş xxx



Anadolu Yıldızları: Talha Gürsoy xxx, Oğuzhan Şimşek xxx, Samet Atsız xxx, Mustafa Oktay xxx, Ali Yıldız xxx, Emre Şahin xxx, Eray Yazılıtaş ***, Mustafa Yılmaz ***, Karahan Hamurcu ***( Dk. 85 Hasan Dalkılıç x), Murat Aydın xxx ( Dk. 88 Samet Bulut x), Berat Aydemir xxx ( Dk. 88 Baran Ayar x)



Erkiletspor: Osman Gündoğdu x, Hüseyin Yalçın x, Bahadır Sarıçiçek x, Murat Dal xx, Osman Sönmez x ( Dk. 73 Eren Yurdakon x), Ömer Kaya x, Bekir Arslan x, Murat Atasever x, Yasin Dağdelen x, Okan Ateş x, Nurettin Murat x



Goller: Murat Dal Dk. 60 ( Erkiletspor), Mustafa Yılmaz Dk. 43, 50 ve 75, Karahan Hamurcu Dk. 65 ( Anadolu Yıldızları )



Kırmızı Kart: Bekir Arslan Dk. 82 ( Erkiletspor ) - KAYSERİ