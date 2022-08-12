Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

12.08.2022 17:32
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Kültepe Arkeoloji Sempozyumu'na katılmak için kente gelen Güney Koreli arkeologlar ile öğrencileri ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Kültepe Arkeoloji Sempozyumu'na katılmak için kente gelen Güney Koreli arkeologlar ile öğrencileri ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde kazı çalışmalarını görmek ve sempozyuma katılmak amacıyla Güney Kore'den arkeologlar ve öğrenciler Kayseri'ye geldi.

Bölgedeki kültür yolunu gezen heyet, kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Uluslararası Kültepe Arkeoloji Sempozyumu'na katılan heyet, kentteki tarihi mekanları da gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Güney Kore'den gelen heyetin kentte hazine keşfedeceğini ifade etti.

Büyükkılıç, kentin tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran tüm belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe'nin, uluslararası çapta tanıtılması konusunda çaba ve özveri gösterdiklerini aktardı

AGÜ'de "Uluslararası Gençlik Günü" kutlandı

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) "Uluslararası Gençlik Günü" kutlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yaygın eğitim formatlarıyla yapılan tanışma etkinlikleri ile başlayan etkinlik, katılımcılar tarafından çevre temizliği yapılması ve kampüse 50 çınar ağacı dikilmesi ile devam etti.

Program kapsamında Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi'nde "Karbon Ayak İzi ve Küresel Isınma" başlıklı atölye çalışması düzenlendi.

Atölye çalışmasında katılımcılar yerel ve ulusal bazda karbon salınımını nasıl düşürebileceklerini tartışıp, sunumlar gerçekleştirdi.

Başkan Yalçın'dan yaz Kur'an kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İzzet Bayraktar Camii Gençlik Merkezi'nde yaz okulunu tamamlayan öğrencilerle bir araya geldi.

İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut ile birlikte merkezde düzenlenen törene katılan Yalçın, öğrencilerin kursu bitirme heyecanlarına ortak oldu.

Başkan Yalçın, öğrencilere dondurma ikramında bulundu. Ayrıca Talas'taki yaz okullarını tamamlayan 5 bin 700 çocuğa da eğitimlerinin son gününde dondurma ikram edildi.

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Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Güney Kore, Arkeoloji, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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