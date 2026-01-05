Kayseri\'de 131 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde yapılan aramada 131 bin makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Tomarza İlçe Jandarma ekiplerince yürütülen kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Yavuz Selim Mahallesi'nde arama yapıldı.

Aramalarda 131 bin makaron, 100 kilogram tütün, 3 elektronik sigara basma makinası ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.