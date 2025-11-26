Kayseri'de 8 Yaşındaki Öğrenci Hastanede Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kayseri'de 8 Yaşındaki Öğrenci Hastanede Hayatını Kaybetti

26.11.2025 19:21
Melikgazi'de bir okulun bahçesinde fenalaşan 2. sınıf öğrencisi Ahmet Polat, hastanede yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Bülent Altop İlkokulu'nda 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, teneffüste fenalaşarak hastaneye kaldırıldı, ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Polat'ın cenazesi otopsi için morga alındı.

TENEFFÜSTE OYNARKEN FENALAŞTI

İldem Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Bülent Altop İlkokulu'nda eğitim gören 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, teneffüste bahçede oynarken fenalaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Polat'ın aniden yere düştüğünü gören öğretmenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Polat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polat'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

