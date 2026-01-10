Kayseri'de Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
Kayseri'de Bıçaklı Saldırı

Kayseri'de Bıçaklı Saldırı
10.01.2026 23:54
Yabancı uyruklu şahıs, 3 kardeşe bıçakla saldırdı; 2'si yaralı, 1'i darp sonucu hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs, iddiaya göre yolda karşılaştığı yabancı uyruklu 3 kardeşin kıyafetlerine laf ederek, bıçakla saldırdı. Olayda kardeşlerden 2'si bıçakla, diğeri ise darp sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde yabancı uyruklu P.M., yolda karşılaştığı yabancı uyruklu kardeşler A.K. (32), A.M.(21) ve S.M.'nin (25) iddiaya göre kıyafetlerine laf ederek, 3 kardeşe bıçakla saldırdı. Kardeşlerden A.K. ve A.M. bıçakla yaralanırken, S.M. ise darp sonucu yaralandı. P.M. olay sonrası kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, P.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yaralanan üç kardeş ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesi P.M. kısa sürede yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kocasinan, Güvenlik, 3-sayfa, Kayseri, Suç, Son Dakika

01:00
Akdeniz’in Hatay açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'in Hatay açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
00:03
İstanbul’da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
23:10
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe’de Domenico Tedesco rüzgarı
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı
23:01
Ölümden dönen Murat Cemcir’in son hali ortaya çıktı
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
22:32
Tedesco’dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
22:06
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
