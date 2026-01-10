Kayseri\'de Bıçaklı Saldırı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs, iddiaya göre yolda karşılaştığı yabancı uyruklu 3 kardeşin kıyafetlerine laf ederek, bıçakla saldırdı. Olayda kardeşlerden 2'si bıçakla, diğeri ise darp sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde yabancı uyruklu P.M., yolda karşılaştığı yabancı uyruklu kardeşler A.K. (32), A.M.(21) ve S.M.'nin (25) iddiaya göre kıyafetlerine laf ederek, 3 kardeşe bıçakla saldırdı. Kardeşlerden A.K. ve A.M. bıçakla yaralanırken, S.M. ise darp sonucu yaralandı. P.M. olay sonrası kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, P.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yaralanan üç kardeş ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesi P.M. kısa sürede yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ