Kayseri'de Çocuk Şenliği Etkinliği

Kayseri'de Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, "Çocuk Şenliği" etkinliği düzenledi.
Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte çocuklar için bubble show, yüz boyama etkinlikleri, sihirbazlık gösterileri ve çeşitli hediye dağıtımları gerçekleştirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur, çocukların geleceğin mimarı olduğunu belirterek, "Evlatlarımızın neşesi bizim yarınımız, sevgisi geleceğimizdir. Çocuklarımızın vatan sevgisiyle büyümesi için atılan her adım, küçük gibi görünse de anlamı çok büyüktür." ifadelerini kullandı.
Eğlence ve öğrenmenin bir arada olduğu etkinlik, çocuklar ve aileleri tarafından takip edildi.
