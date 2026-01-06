Kayseri'de Tabancayla Öldüren Zanlıya 16 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika
Kayseri'de Tabancayla Öldüren Zanlıya 16 Yıl 6 Ay Hapis

06.01.2026 20:32
Kayseri'de tabancayla öldürdüğü eniştesini kaçmak için kullandığı araçla ezen sanık, yeniden yargılandığı davada 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Y.K. (46) ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun geldiğini belirtti.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık Y.K. savunmasında, önceki ifadesini tekrar etti.

Maktulün olaydan önce sürekli yolunu kesip kendisini tehdit ettiğini ve aile bireylerini darbettiğini öne süren Y.K, "Ablamın üstünde sigara söndürdüğünü, kendisine uyuşturucu vermeye çalıştığını sonradan öğrendim. 4-5 sefer şikayette bulunduk, ancak sonuç alamadık. Ablam boşanma davası açmıştı. Uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Tabancayı kendimi koruma amaçlı taşıyordum. Sürekli bizi tehdit ediyordu. Olayı planlı işlemedim, anlık gelişti. Pişmanım, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Y.K'ye "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra "haksız tahrik" indirimi uygulayarak cezayı 15 yıla düşüren heyet, sanığa "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Olay

Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi'nde, Y.K. ile eniştesi S.T. (45) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada Y.K, eniştesi S.T'ye tabancayla ateş etmiş, olay yerinden araçla kaçarken de yere düşen S.T'nin üzerinden geçmişti.

S.T, olay yerinde hayatını kaybetmiş, tutuklanan Y.K. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmış, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, 19,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Taraf avukatları karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine taşımış, dosyaya bakan 1. Ceza Dairesi, sanığa verilen "haksız tahrik" indiriminin eksik uygulandığı gerekçesiyle bozma kararı vererek, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

