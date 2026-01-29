Kayseri'de Fabrika Yangını Davası - Son Dakika
Kayseri'de Fabrika Yangını Davası

29.01.2026 16:30
Kayseri'deki mobilya fabrikasında 3 işçinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili 7 kişi yargılanıyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili 7 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında 30 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen yangında 3 işçi hayatını kaybetmişti. İmran Oğuz Kayan, Mustafa Dirmen ve Suzan Çakır isimli işçilerin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili olarak fabrikanın ortakları İ.D., S.T. ve E.T ile sorumlu müdür S.T., üretim şefi H.K., bakım onarım işçisi M.A.A. ve iş güvenliği uzmanı E.A.'nın 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçlamasıyla yargılanmalarına Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Görülen duruşmaya taraf avukatları katılırken, sanık avukatları müvekkillerinin adli kontrollerinin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti; sanıkların adli kontrollerinin devamına karar vererek önceki duruşmada, konusunda uzman 7 kişi tarafından hazırlanması talep edilen bilirkişi raporunun gelmemesi ve diğer eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kayseri, Kaza

