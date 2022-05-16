Kayseri'de hırsızlık ve dolandırıcılıktan aranan 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan şüphelilere yönelik çalışmada 5 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde çeşitli ikametlere girerek hırsızlık yapan A.Ç, İ.K, K.S. ve C.K. ile 5 ayrı hırsızlık ve 2 dolandırıcılık suçundan aranan M.Y'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.