Kayseri\'de İzinsiz Kazı Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Şıhbarak Mahallesi Saraycık Yaylası mevkisinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında kaçak kazı yaptıkları belirlenen B.Ö, B.K. ve İ. D. suçüstü yakalandı.

Bölgede yapılan aramada, 1 yeraltı görüntüleme cihazı, 1 dedektör, 1 metal dedektör ve 1 metal şiş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.