Kayseri\'de Kaçak Kazı Operasyonu

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yapan 3 şahıs suçüstü yakalandı. Çalışmalarda, kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tomarza ilçesine bağlı Şıhbarak Mahallesi Saraycık Yaylası mevkiinde Önleyici Kolluk Devriyesi sırasında B.Ö., B.K.ve İ.D. kaçak kazı yaparken, yakalandı. Çalışmalarda, şahısların kaçak kazıda kullandığı 1 adet yer altı görüntüleme cihazı, 1 adet dedektör, 1 adet pointer ve 1 adet metal şiş ele geçirildi.

Şahıslar hakkında başlatılan işlemler sürüyor. - KAYSERİ