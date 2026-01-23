Kayseri'de Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kayseri'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kentte gece başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, parklar, evlerin çatıları ve araçlar beyaza büründü.

Cumhuriyet Meydanı ve Mimar Sinan Parkın'daki süs havuzları da soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar da sabah iş yeri ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yolları açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.