Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesi Şehit Ahmet Sungur Sokak üzerinde bulunan Yalçın Delikan Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, 8. sınıf öğrencisi B.Y. (13) iddiaya göre para istediği 6. sınıf öğrencisi Ö.K. (11) ile tartıştı. Tartışmanın ardından B.Y., bıçakla Ö.K.'yi bacağından yaralayarak okuldan kaçtı. Haber verilmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan Ö.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülürken, polis ekipleri de okuldan kaçan B.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › 13 yaşındaki öğrenci, para istediği 11 yaşındaki kız öğrenciye bıçakla saldırdı - Son Dakika