13 yaşındaki öğrenci, para istediği 11 yaşındaki kız öğrenciye bıçakla saldırdı - Son Dakika
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13 yaşındaki öğrenci, para istediği 11 yaşındaki kız öğrenciye bıçakla saldırdı

04.05.2023 14:19

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, söylenene göre para istediği kız öğrenciyi bacağından bıçakladı. Yaralı öğrenci apar topar hastaneye kaldırılırken, okuldan kaçan saldırgan öğrenciyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesi Şehit Ahmet Sungur Sokak üzerinde bulunan Yalçın Delikan Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, 8. sınıf öğrencisi B.Y. (13) iddiaya göre para istediği 6. sınıf öğrencisi Ö.K. (11) ile tartıştı. Tartışmanın ardından B.Y., bıçakla Ö.K.'yi bacağından yaralayarak okuldan kaçtı. Haber verilmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OKULDAN KAÇTI

Bacağından yaralanan Ö.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülürken, polis ekipleri de okuldan kaçan B.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 13 yaşındaki öğrenci, para istediği 11 yaşındaki kız öğrenciye bıçakla saldırdı - Son Dakika


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