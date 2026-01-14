Kayseri'de Sarıkamış şehitleri için anma programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayseri'de Sarıkamış şehitleri için anma programı düzenlendi

Kayseri\'de Sarıkamış şehitleri için anma programı düzenlendi
14.01.2026 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, Sarıkamış şehitlerini anmak için "Bir Kışa Sığan Binlerce Veda" programı gerçekleştirildi.

Kayseri'de, Sarıkamış şehitlerini anmak için "Bir Kışa Sığan Binlerce Veda" programı gerçekleştirildi.

Erciyes Kültür Merkezinde, 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mehteran gösteresinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi.

Dernek Başkanı Rıza Yağar, yaptığı konuşmada, şehitler anısına böyle anlamlı bir etkinlik düzenlemek istediklerini söyledi.

Şehit ve gazileri unutmayacaklarını belirten Yağar, şunları kaydetti:

"Bu vatan için canlarını seve seve veren şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle arıyorum. Ruhlar şad, mekanları cennet olsun. Bu, lise öğrencilerinin gönüllü olarak 2 aydır emek verdiği anma programıdır. Bu bizim için çok değerli ve kıymetlidir. Sarıkamış şehitlerimizin yaşadıklarının yanında bizim bu gördüğümüz kar hiçbir şeydir. Vatan için canlarını feda ettiler. Bu gençlerimiz profesyonel olmamalarına rağmen çok güzel bir program ortaya çıkardılar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Programda, Sarıkamış şehitlerini anlatan sinevizyon gösterisi, şiir dinletisi ve tiyatro gösterisi de yapıldı.

Kaynak: AA

Sarıkamış, Kayseri, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Sarıkamış şehitleri için anma programı düzenlendi - Son Dakika

Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:20
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul’da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
11:20
Çin’den Trump’ın İran tehdidine jet yanıt
Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 11:47:54. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Sarıkamış şehitleri için anma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.