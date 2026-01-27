Kayseri'de Şehit Çocuklarına Kayak Eğitimi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayseri'de Şehit Çocuklarına Kayak Eğitimi Verildi

Kayseri\'de Şehit Çocuklarına Kayak Eğitimi Verildi
27.01.2026 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği iş birliğiyle şehit çocuklarına kayak eğitimi düzenlendi. Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da çocuklarla birlikte kayak yaparak onlara destek oldu. Bu etkinlik, şehit ailelerine yönelik bir duyarlılık örneği olarak öne çıktı.

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği iş birliğiyle şehit çocuklarına, Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi verildi.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği iş birliğiyle şehit çocuklarına kayak eğitimi verildi. Eğitimlerin ardından İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, çocuklarla birlikte kayak yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kayseri İl Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği işbirliği ile Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak etkinlikleri için şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımızla bir araya geldik. Eğitimlerin akabinde İl Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın, çocuklarımıza katılarak birlikte kayak yaptılar. Yürekleri ısıtan bu güzel günde çocuklarımızın mutluluğu için göstermiş oldukları ilgi ve desteklerden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. yönetimine ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneğin'in değerli eğitmenlerine teşekkür ederiz. Şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli çocuklarımızın her zaman yanlarındayız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Kayseri, Erciyes, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Şehit Çocuklarına Kayak Eğitimi Verildi - Son Dakika

Ankara’da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza Ankara'da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Şanlıurfa’da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı Şanlıurfa'da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
20:56
ABD Başkanı Trump: Suriye’nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
19:47
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 22:10:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Kayseri'de Şehit Çocuklarına Kayak Eğitimi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.