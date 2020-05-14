Kayseri'de toplu ulaşım araçlarının ultraviyole ışınla virüslerden arındırılması görüşüldü - Son Dakika

Kayseri'de toplu ulaşım araçlarının ultraviyole ışınla virüslerden arındırılması konusu ele alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından video konferansla düzenlenen toplantıda, toplu ulaşım araçlarının ultraviyole ışınla virüslerden arındırılması konusu görüşüldü.

Toplantıya katılan ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Turan Özdemir, ultraviyole ışınla ortam sterilizasyonuyla ilgili sunum yaptı.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Büyükkılıç, ulaşım birimlerinin sterilizasyonuyla ilgili neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini ve dünyadaki uygulamalarla ilgili teknik gelişmeleri gözden geçirdiklerini ifade etti.

Bu konuda ultraviyole ışınlarından nasıl yararlanılacağını ele aldıklarını kaydeden Büyükkılıç, "İnşallah Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda yapacağı çalışmalar sadece Kayseri ve Türkiye'ye değil dünyaya ışık tutacak bir öngörüyü içeren yaklaşıma sahiptir. Umarım bu çalışmalarımızda başarılı ve faydalı oluruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Bayar Özsoy ile Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu da katıldı.